МИД Узбекистана посетил посол Доминиканы

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики (с резиденцией в Москве) Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе визита посол вручил министру иностранных дел Бахтиеру Саидову копии своих верительных грамот, после чего были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла сменил в должности Франка Кастельяноса, который работал в стране с марта 2022 года.

УЗИНФОРМ