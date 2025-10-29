В Ташкенте проведены переговоры глав Узбекистана и Сербии

В Ташкенте проведены переговоры глав Узбекистана и Сербии29.10.2025 07:36
ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября в Узбекистан прибыл с официальным визитом Президент Республики Сербия Александр Вучич.
В первый день визита в Ташкенте были проведены узбекско-сербские переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах ключевые аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной обалстях, сферах машиностроения, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, фармацевтики, информационных технологий, цифровизаций, туризма, трудовой миграции и других.
По итогам переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Сербии Александр Вучич подписали Совместную декларацию.
Также были подписаны:
- Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
- Соглашение об экономическом сотрудничестве;
- Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг;
- Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
- Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;
- Соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга, передовых технологий, искусственного интеллекта и смежных областях;
- Протокол о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;
- межмидовскую Программу сотрудничества на 2026-2027 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции;
- Протокол о сотрудничестве в области спорта и физической культуры;
- Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Белградом.
В тот же день Президенты посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой».
Визит главы Сербии продлится до 31 октября.
УЗИНФОРМ