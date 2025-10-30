



Погода в Узбекистане на 31 октября



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 8-10° , днем 21-23° . в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком.Температура ночью 6-11°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком.Температура ночью 6-11°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.