Погода в Узбекистане на 31 октября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
|19.4% (13)
|Положительно
|4.5% (3)
|Более положительно, чем отрицательно
|22.4% (15)
|Нейтрально
|23.9% (16)
|Более отрицательно, чем положительно
|16.4% (11)
|Отрицательно
|13.4% (9)
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 31 октября30.10.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 8-10° , днем 21-23° .
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком.Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком.Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.