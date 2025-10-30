



В Узбекистан прибыл с визитом глава Финляндии



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с двухдневным официальным визитом прибыл Президент Финляндской Республики Александр Стубб. Поездка в Узбекистан предпринята после завершения визита в Казахстан.



Президент Стубб встретится с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в пятницу, 31 октября, в Ташкенте. Обсуждения между двумя президентами будут сосредоточены на двусторонних отношениях между Финляндией и Узбекистаном, геополитике и ее региональных последствиях для Европы и Центральной Азии, сотрудничестве в поддержку многосторонней системы.



В ходе своего визита президент Стубб также посетит бизнес-семинар, прочитает лекцию в Университете мировой экономики и дипломатии и встретится с экспертами по внешней политике.



В состав делегации Президента Стубба будет входить член парламента и председатель парламентской группы дружбы с Узбекистаном Вилле Скиннари. Кроме того, вместе с Президентом приедут представители финской торговли и промышленности.



Бывший президент Финляндской Республики Мауно Койвисто посетил Узбекистан с официальным визитом в 1992 году.