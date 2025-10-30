В Самарканде проведена встреча глав МИД Узбекистана и Грузии

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром иностранных дел Грузии Мако Бочоришвили, прибывшей в страну в рамках участия в открывающейся сегодня в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего в сферах транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, промышленности, культуры и других.

