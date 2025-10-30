Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Азербайджана

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прибывшим в страну в рамках участия в открывающейся сегодня в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, энергетики, образования, культуры и других.

УЗИНФОРМ