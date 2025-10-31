



Погода в Узбекистане на 1 ноября



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 3 ноября на северные районы Узбекистана, 4-6 ноября на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды. 3-5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег. 4-6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0-3 градусов тепла, местами возможны заморозки, днем до 8-13 градусов тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 15-20°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.