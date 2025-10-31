Глава Узбекистана посетил Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Самарканд, где провел торжественную церемонию открытия 43-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Форум, работа которого будет проходить до 13 ноября, был организован с целью обсуждения ключевых вопросов в сферах образования, науки, культуры, экологии, технологий и коммуникаций.

В выступлении главы государства на открытии конференции говорилось:

"Уважаемый господин председатель!

Уважаемая госпожа Азуле!

Главы делегаций!

Искренне рад приветствовать вас на прекрасной земле Узбекистана, которая на протяжении многих веков находится на перекрестке разных культур и цивилизаций.

Впервые за последние 40 лет наша конференция проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО – в древнем и вечно молодом Самарканде. И это, безусловно, вызывает у нас особую гордость.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность участвующим в форуме Его Превосходительству Президенту Сербии, уважаемому господину Александру Вучичу, Его Превосходительству Президенту Словакии, уважаемому господину Петеру Пеллегрини, Генеральному директору ЮНЕСКО госпоже Одри Азуле, всем делегациям государств-участников.

Проведение в нашей стране столь представительного форума мы воспринимаем как проявление высокого доверия государств – членов организации к осуществляемым в Новом Узбекистане динамичным масштабным реформам.

ЮНЕСКО, отмечающая свое 80-летие, за прошедшие годы стала авторитетным мировым институтом глобального сотрудничества в области образования, науки, культуры, искусства и информации, а также взаимного доверия и солидарности.

Возрастают роль и значение этой организации в сохранении национальной идентичности народов мира, их культурного наследия, укреплении диалога между разными религиями.

Глубоко символично, что наш форум проходит в Самарканде, вошедшем в историю человечества как центр уникальных знаний, межцивилизационного диалога и гуманистических идей.

Эта земля издревле была колыбелью великих открытий человечества, городом, где процветали наука, литература и культура. Приведу лишь один пример. Под куполами обсерватории, построенной великим правителем и ученым Мирзо Улугбеком, была создана уникальная звездная таблица. Как свидетельствует история, позже она послужила совершению научных открытий такими выдающимися учеными, как Коперник и Кеплер.

Добро пожаловать в Самарканд – жемчужину Великого шелкового пути, город с трехтысячелетней историей, город мира и дружбы наций и народов!

Уважаемые дамы и господа!

Все мы, конечно, серьезно обеспокоены ослаблением механизмов глобального консенсуса и многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере в нынешнем стремительно меняющемся мире.

В результате геополитической напряженности и происходящих на планете военных конфликтов наносится большой урон уникальным памятникам, святым местам и бесценному культурному наследию.

Между государствами растет разрыв в уровне доступа к знаниям и технологиям, цифровым ресурсам. Как следствие – усиливаются неравенство возможностей и нищета. Такая сложная ситуация требует еще большей сплоченности для полной реализации основных задач ЮНЕСКО.

Мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность высоким и благородным целям ЮНЕСКО. Наша страна всегда готова быть мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, площадкой открытого и конструктивного всестороннего сотрудничества.

В последние годы Узбекистан как равноправный член ЮНЕСКО предпринимает последовательные шаги с целью вывести взаимодействие с организацией на качественно новый уровень. В частности, эффективно осуществляется пятилетняя программа сотрудничества до 2027 года. В международном масштабе были широко отмечены юбилеи наших великих предков – Абу Райхана Беруни, Ахмада Фергани, Амира Темура, Али Кушчи, Камолиддина Бехзода, знаменательные даты в истории таких научных учреждений, как Хорезмская академия Маъмуна, таких литературных памятников, как эпос «Алпамыш».

К включенным в список Всемирного наследия городам Хиве, Бухаре, Шахрисабзу и Самарканду присоединились и бесценные памятники по Зарафшан-Каракумскому направлению. Природные территории Западного Тянь-Шаня и Туранских пустынь, также внесенные в этот список, ярко демонстрируют уникальное биологическое разнообразие региона.

Наряду с этим достойное признание народов мира получило около 20 видов нематериального наследия, таких как «Шашмаком», Катта ашула, танец «Лазги», аския, гончарное дело и искусство миниатюрной живописи, праздник Навруз, традиции производства атласа и адраса.

Под эгидой ЮНЕСКО регулярно проводятся фестивали «Шарк таронaлари», искусства макома, бахши, народно-прикладного искусства, этноспорта.

По инициативе Узбекистана были приняты важные документы – резолюция «Хивинский процесс: продвижение международного сотрудничества в Центральной Азии» (2021 год), Ташкентская декларация по воспитанию и образованию детей младшего возраста и Ташкентская декларация по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации (2023 год).

В республике действует 8 кафедр, 24 школы, являющиеся партнерами ЮНЕСКО.

Ташкент и Фергана вошли в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Кроме того, на основе передовых технологий и международных стандартов отреставрированы сотни объектов культурного наследия.

Уважаемые друзья!

В рамках Самаркандской Генеральной конференции в стране состоится ряд дополнительных мероприятий. Так, в древней Бухаре впервые проходит биеннале современного искусства, в столице под эгидой ЮНЕСКО будет открыт Региональный центр развития дошкольного образования, состоятся награждение лауреатов международной премии ЮНЕСКО – Узбекистан имени Абу Райхана Беруни, международная конференция, посвященная роли и значению искусственного интеллекта в деятельности музеев, мы также присоединимся к Глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Выражаю особую признательность всем государствам-членам за полную поддержку инициатив Узбекистана и активное участие в наших международных мероприятиях.

Дорогие гости!

Само время требует достижения глобальных целей ЮНЕСКО и выведения нашего многопланового сотрудничества на новый уровень.

Хочу выдвинуть ряд предложений по основным вопросам повестки дня.

Во-первых, актуальной задачей сегодня становится развитие сферы инклюзивного образования и широкое применение технологий искусственного интеллекта.

Очень важно предоставить каждому ребенку, независимо от его физических и социальных особенностей, равные возможности для получения образования. В этой связи считаем целесообразным создать Платформу ЮНЕСКО по развитию инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

Надеемся, что вы поддержите наш план по проведению Всемирного саммита профессионального образования с целью организации в международном формате диалога по обмену знаниями и опытом в сфере образования.

Нашей приоритетной задачей является воспитание нового поколения, свободно владеющего информационными технологиями и креативно мыслящего. В целях широкого внедрения в систему образования искусственного интеллекта мы готовы реализовать в нашей стране при участии ЮНЕСКО проект «Искусственный интеллект – школа».

Также предлагаем провести под эгидой ЮНЕСКО Международный форум экспертов по этике искусственного интеллекта с участием представителей ведущих вузов, педагогических и научно-исследовательских институтов всех континентов.

Во-вторых, необходимо усилить совместные действия по сохранению мирового нематериального культурного наследия, являющегося бесценным достоянием человечества.

Мы заинтересованы в развитии Программы ЮНЕСКО «Память мира», учрежденной с целью охраны и обеспечения доступности уникальных объектов наследия, таких как устное народное творчество, рукописи, архивы и ценные исторические документы, культурные данные.

Предлагаем объявить дату создания этой программы – 19 ноября каждого года – Международным днем документального наследия, а также учредить в структуре ЮНЕСКО Международный институт цифрового наследия.

Как известно, древняя Бухара была включена в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по линии ремесел и народного творчества. Мы готовы провести здесь в 2027 году Международный конгресс по этой тематике.

В-третьих, важно активнее внедрять глобальные программы для развития лидерских способностей и компетенций женщин.

По данным Института статистики ЮНЕСКО, в мире женщины составляют 25 процентов руководителей научных и культурных учреждений, 30 процентов руководителей в сфере образования, 33 процента среди исследователей. Это показывает, что, к сожалению, в обеспечении прав женщин все еще сохраняется неравенство.

При этом обеспечение гендерного равенства является одной из фундаментальных, приоритетных задач ЮНЕСКО, и, как установлено, все инициативы организации должны быть интегрированы с этой задачей. Считаем, что настало время создать Академию ЮНЕСКО по женскому лидерству для изучения передового опыта и практики государств-членов, обмена знаниями в этой области.

Также предлагаем провести в Самарканде Глобальный форум женщин в сфере образования, культуры и науки с участием известных исследователей, представителей искусства, педагогов и новаторов со всех континентов.

В-четвертых, актуальным вопросом также является эффективная совместная борьба с климатическим кризисом.

Значительное повышение средней температуры, таяние ледников, опустынивание, эрозия почв, процессы урбанизации оказывают серьезное влияние на состояние объектов культурного наследия.

Мы выдвигаем глобальную инициативу «Экологическая столица ЮНЕСКО», предусматривающую особое признание и поощрение городов, ответственно относящихся к окружающей среде и успешно реализующих «зеленые» программы. Кроме того, выступаем за разработку резолюции Исполнительного совета ЮНЕСКО «Об усилении мер по сохранению культурного наследия в условиях глобализации и изменения климата». Готовы провести международный симпозиум по этому вопросу в городе Хиве.

В-пятых, необходимо принять совместные эффективные меры против распространения в виртуальном пространстве необъективной информации, манипуляций общественным мнением, дискриминации.

Выступаем с инициативой проведения Международного фестиваля детского культурного контента для обмена лучшими творческими работами и мультимедийными идеями молодого поколения, мировоззрение которого формируется в среде цифровой трансформации.

В целях развития аналитического восприятия информации, защиты молодежи от манипуляций, обеспечения прозрачности информации предлагаем разработать Комплексную стратегию ЮНЕСКО по развитию медиаграмотности.

И еще один вопрос. В современных условиях, когда в мире усиливаются межрелигиозные противоречия, как никогда важно активно продвигать такие общечеловеческие принципы, как толерантность, взаимопонимание и согласие.

Можно эффективно бороться с радикализмом и исламофобией, широко разъясняя во всем мире суть исламской культуры и просвещения. В этой связи мы призываем к совместному использованию потенциала уникальных проектов, осуществленных в Узбекистане, – Центра исламской цивилизации, исследовательских центров Имама Бухари, Имама Матуриди, Имама Термези, Бахауддина Накшбанда.

Дорогие друзья!

Уверен, что сегодняшний форум станет важным практическим шагом в установлении новых направлений сотрудничества, укреплении атмосферы взаимного доверия, усилении механизмов глобального партнерства в области устойчивого развития.

Несомненно, «самаркандский дух», черпающий силу в вечных традициях и ценностях, продвигаемых ЮНЕСКО, будет вести нас к дальнейшему сплочению во имя общего прогресса.

Желаю всем вам удачи на этом благородном пути, успехов в работе сессии ЮНЕСКО."

Также в рамках пребывания в Самарканде глава Узбекистана провел встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в конференции Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини и генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле, с которыми обсудил приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

УЗИНФОРМ