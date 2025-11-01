



Погода в Узбекистане на 2 ноября



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 3 ноября на северные районы Узбекистана, 4-6 ноября на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды. 3-5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег. 4-6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0-3 градусов тепла, местами возможны заморозки, днем до 8-13 градусов тепла. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.