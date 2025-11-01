В Ташкенте проведены узбекско-финские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в резиденции "Куксарой" встречу с прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Финляндии Александром Стуббом.

В ходе переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Финляндии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, сельского хозяйства, текстильной индустрии, добывающей промышленности, энергетики, цифровизации, технологий, экологии, туризма, медицины и других.

По итогам встречи в верхах был подписан пакет двусторонних документов, направленных на:

развитие торгово-экономических связей;

сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых;

сотрудничество в области геологических наук, геологоразведочных исследований, поиска полезных ископаемых, подземных вод и горного дела;

содействие развитию цифровой трансформации, инноваций и цифровой взаимосвязанности;

сотрудничество в сфере социальной защиты;

сотрудничество по внедрению цифровой образовательной платформы в систему дошкольного и школьного образования;

сотрудничество в области образования, науки и инноваций;

повышение научно-образовательного потенциала в сфере цифровизации и управления водными ресурсами;

сотрудничество в области изменения климата и охраны окружающей среды.

По завершении узбекско-финского саммита в резиденции "Куксарой" состоялась церемония посадки ели на Аллее почетных гостей.

Также в этот день в столице Узбекистана был проведен узбекско-финский бизнес-форум, организованный Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана совместно с Финско-восточной торговой палатой, в ходе которого представители обеих стран обсудили практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества по направлениям, обсужденным на высшем уровне. По итогам форума было подписано 14 документов.

УЗИНФОРМ