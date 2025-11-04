Погода в Узбекистане на 5 ноября

Погода в Узбекистане на 5 ноября04.11.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
4-6 ноября на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды.
4-5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег.
4-6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0-3 градусов тепла, местами возможны заморозки, днем до 5-10 градусов тепла.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, ночью небольшой дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможен переход в снег. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.