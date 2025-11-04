В Дохе проведена встреча глав Узбекистана и Катара

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Дохе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел на полях 2-го Всемирного саммита по социальному развитию встречу с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе переговоров главы двух государств рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития узбекско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, «зеленой» энергетики, транспорта, геологии, текстиля, туризма, развития инфраструктуры и других.

