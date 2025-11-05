



Погода в Узбекистане на 6 ноября



ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 5-6 ноября на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды. 5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег. 5-6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0-3 градусов тепла, местами возможны заморозки, днем до 5-10 градусов тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 8-13° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 6-11° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.