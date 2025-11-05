Погода в Узбекистане на 6 ноября

Погода в Узбекистане на 6 ноября05.11.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
5-6 ноября на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды.
5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег.
5-6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0-3 градусов тепла, местами возможны заморозки, днем до 5-10 градусов тепла.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 8-13° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 8-13° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 6-11° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.