Глава Узбекистана выступил с речью на саммите в Дохе

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на проходящем в столице Катара 2-м Всемирном саммите по социальному развитию.

В выступлении говорилось:

"Ваше превосходительство уважаемая госпожа Председатель!

Ваше превосходительство уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые главы государств и правительств!

Выражаю глубокую признательность моему дорогому брату, Его Высочеству Эмиру Катара Шейху Тамиму Аль Тани за искреннее гостеприимство и организацию Всемирного саммита на высоком уровне.

Хочу выразить особую благодарность Его Превосходительству Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу за огромный личный вклад в проведение этого форума.

Глубоко символично, что саммит, являющийся важной платформой глобального социального развития, проходит именно в Дохе.

В последние годы Государство Катар становится глобальным центром социальной инклюзивности и ускоренного развития. Я искренне поздравляю народ Катара с таким выдающимся достижением.

Заслуживает внимания, что в настоящее время мировое сообщество и национальные правительства действуют совместно в обеспечении социального благополучия и улучшении жизни населения.

Узбекистан неизменно поддерживает все форматы и инициативы международного сотрудничества, направленные на устойчивое развитие.

Уважаемые дамы и господа!

В последние годы в Новом Узбекистане мы строим общество, в котором утверждается приоритетный принцип «Во имя чести и достоинства человека», обеспечиваются социальная справедливость, эффективная защита нуждающегося населения. В обновленной Конституции получила закрепление наша решительная позиция на этом пути, провозглашен статус нашей страны как социального государства.

Прежде разрозненные программы социальной защиты объединены в единую систему – Национальное агентство социальной защиты. Новая модель социальной защиты охватывает всех, начиная с низового звена общества – махалли, каждый дом и каждую семью.

За последние годы нам удалось сократить уровень бедности с 35 процентов до 6,6 процента. Мы продолжим реформы в этом направлении.

Уважаемые участники саммита!

В условиях сложных социально-экономических процессов, происходящих в мире, я хочу выдвинуть ряд предложений.

Во-первых, важно вывести на новый уровень международное сотрудничество в борьбе с бедностью.

По данным Организации Объединенных Наций, сегодня 1 миллиард 100 миллионов человек во всем мире живут в нищете.

Мы считаем, что настало время создать новую финансовую архитектуру борьбы с бедностью, которая привлечет ресурсы в социальные программы развивающихся стран.

С этой целью, для оказания практической помощи в сокращении социального неравенства и борьбе с бедностью предлагаем создать Глобальный фонд социальной справедливости.

Во-вторых, актуальное значение имеет задействование новых современных механизмов в эффективном решении вопросов занятости.

Согласно отчету Международной организации труда, в 2024 году уровень глобальной безработицы составил 5 процентов. Стремительное внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта приводит к потере миллионов рабочих мест во всем мире.

В таких условиях правительства и бизнес как социальные партнеры должны уделять большое внимание поддержке сотрудников. Уверен, вы поддержите наше предложение о разработке Глобальной инициативы о социальной ответственности и достойном труде.

В-третьих, путем расширения возможностей образования для всех можно найти эффективные решения социальных проблем.

Сегодня ежегодный экономический ущерб от неграмотности оценивается в 1,4 триллиона долларов США. Для молодого поколения это усложняет обретение своего места в социальной жизни и на рынке труда, приводит к резкому росту неравенства.

Мы полностью поддерживаем решения, принятые на вчерашней первой встрече Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Предлагаем провести один из предстоящих саммитов в Узбекистане, определив вопрос образования главным в повестке дня.

В-четвертых, возрастает необходимость системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.

В настоящее время во всем мире свыше 300 миллионов мигрантов работают в зарубежных странах. К сожалению, очень много случаев нарушения их прав.

Предлагаю провести в Узбекистане в следующем году в сотрудничестве с международными организациями труда и миграции Международный форум по социальной и правовой защите мигрантов и их семей и принять Глобальную программу.

В-пятых, мы все больше ощущаем влияние изменения климата на жизнь общества.

Экстремальная погода, опустынивание и утрата биоразнообразия оказывают негативное воздействие прежде всего на жизнь уязвимых групп населения, фермеров, сезонных рабочих и жителей регионов с экологически сложной ситуацией.

Весьма актуальная задача – принять комплексные меры по гармонизации борьбы с изменением климата с программами занятости. В этой связи мы намерены запустить новую модель социально-экономического развития в регионе Приаралья, объявленном резолюцией Организации Объединенных Наций зоной экологических инноваций и технологий. Мы готовы поделиться опытом в этом направлении с международным сообществом.

Уважаемые главы делегаций!

Решения, которые мы примем сегодня, несомненно, дадут уверенность и надежду миллионам людей во всем мире, внесут большой вклад в обеспечение стабильности и благополучия.

Наш основной долг – восстановить общественное согласие на пути международного развития, создать достойный уровень жизни для каждого человека.

В этом смысле полностью поддерживаем принимаемую сегодня Дохинскую политическую декларацию. Готовы в полной мере воплотить в жизнь закрепленные в ней принципы. Эта историческая Декларация, несомненно, укрепит наши совместные усилия по достижению целей устойчивого развития.

В завершение желаю всем вам успехов и плодотворной работы Всемирного саммита."

