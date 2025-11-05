advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
05.11.2025 / 15:53 msk / 17:53 uzb
Глава Узбекистана выступил с речью на саммите в Дохе
05.11.2025 06:00

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на проходящем в столице Катара 2-м Всемирном саммите по социальному развитию.

В выступлении говорилось:

"Ваше превосходительство уважаемая госпожа Председатель!

Ваше превосходительство уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые главы государств и правительств!

Выражаю глубокую признательность моему дорогому брату, Его Высочеству Эмиру Катара Шейху Тамиму Аль Тани за искреннее гостеприимство и организацию Всемирного саммита на высоком уровне.

Хочу выразить особую благодарность Его Превосходительству Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу за огромный личный вклад в проведение этого форума.

Глубоко символично, что саммит, являющийся важной платформой глобального социального развития, проходит именно в Дохе.

В последние годы Государство Катар становится глобальным центром социальной инклюзивности и ускоренного развития. Я искренне поздравляю народ Катара с таким выдающимся достижением.

Заслуживает внимания, что в настоящее время мировое сообщество и национальные правительства действуют совместно в обеспечении социального благополучия и улучшении жизни населения.

Узбекистан неизменно поддерживает все форматы и инициативы международного сотрудничества, направленные на устойчивое развитие.

Уважаемые дамы и господа!

В последние годы в Новом Узбекистане мы строим общество, в котором утверждается приоритетный принцип «Во имя чести и достоинства человека», обеспечиваются социальная справедливость, эффективная защита нуждающегося населения. В обновленной Конституции получила закрепление наша решительная позиция на этом пути, провозглашен статус нашей страны как социального государства.

Прежде разрозненные программы социальной защиты объединены в единую систему – Национальное агентство социальной защиты. Новая модель социальной защиты охватывает всех, начиная с низового звена общества – махалли, каждый дом и каждую семью.

За последние годы нам удалось сократить уровень бедности с 35 процентов до 6,6 процента. Мы продолжим реформы в этом направлении.

Уважаемые участники саммита!

В условиях сложных социально-экономических процессов, происходящих в мире, я хочу выдвинуть ряд предложений.

Во-первых, важно вывести на новый уровень международное сотрудничество в борьбе с бедностью.

По данным Организации Объединенных Наций, сегодня 1 миллиард 100 миллионов человек во всем мире живут в нищете.

Мы считаем, что настало время создать новую финансовую архитектуру борьбы с бедностью, которая привлечет ресурсы в социальные программы развивающихся стран.

С этой целью, для оказания практической помощи в сокращении социального неравенства и борьбе с бедностью предлагаем создать Глобальный фонд социальной справедливости.

Во-вторых, актуальное значение имеет задействование новых современных механизмов в эффективном решении вопросов занятости.

Согласно отчету Международной организации труда, в 2024 году уровень глобальной безработицы составил 5 процентов. Стремительное внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта приводит к потере миллионов рабочих мест во всем мире.

В таких условиях правительства и бизнес как социальные партнеры должны уделять большое внимание поддержке сотрудников. Уверен, вы поддержите наше предложение о разработке Глобальной инициативы о социальной ответственности и достойном труде.

В-третьих, путем расширения возможностей образования для всех можно найти эффективные решения социальных проблем.

Сегодня ежегодный экономический ущерб от неграмотности оценивается в 1,4 триллиона долларов США. Для молодого поколения это усложняет обретение своего места в социальной жизни и на рынке труда, приводит к резкому росту неравенства.

Мы полностью поддерживаем решения, принятые на вчерашней первой встрече Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Предлагаем провести один из предстоящих саммитов в Узбекистане, определив вопрос образования главным в повестке дня.

В-четвертых, возрастает необходимость системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.

В настоящее время во всем мире свыше 300 миллионов мигрантов работают в зарубежных странах. К сожалению, очень много случаев нарушения их прав.

Предлагаю провести в Узбекистане в следующем году в сотрудничестве с международными организациями труда и миграции Международный форум по социальной и правовой защите мигрантов и их семей и принять Глобальную программу.

В-пятых, мы все больше ощущаем влияние изменения климата на жизнь общества.

Экстремальная погода, опустынивание и утрата биоразнообразия оказывают негативное воздействие прежде всего на жизнь уязвимых групп населения, фермеров, сезонных рабочих и жителей регионов с экологически сложной ситуацией.

Весьма актуальная задача – принять комплексные меры по гармонизации борьбы с изменением климата с программами занятости. В этой связи мы намерены запустить новую модель социально-экономического развития в регионе Приаралья, объявленном резолюцией Организации Объединенных Наций зоной экологических инноваций и технологий. Мы готовы поделиться опытом в этом направлении с международным сообществом.

Уважаемые главы делегаций!

Решения, которые мы примем сегодня, несомненно, дадут уверенность и надежду миллионам людей во всем мире, внесут большой вклад в обеспечение стабильности и благополучия.

Наш основной долг – восстановить общественное согласие на пути международного развития, создать достойный уровень жизни для каждого человека.

В этом смысле полностью поддерживаем принимаемую сегодня Дохинскую политическую декларацию. Готовы в полной мере воплотить в жизнь закрепленные в ней принципы. Эта историческая Декларация, несомненно, укрепит наши совместные усилия по достижению целей устойчивого развития.

В завершение желаю всем вам успехов и плодотворной работы Всемирного саммита."

УЗИНФОРМ

