



Погода в Узбекистане на 7 ноября



ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 6-7 ноября по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. Назад | Наверх Печать статьи