



Глава Узбекистана провел в Вашингтоне ряд встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября пребывающий с визитом в Соединенных Штатах Америки Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с представителями официальных кругов США. В частности, состоялись встречи с сопредседателем Кокуса по Центральной Азии в Сенате США, сенатором Стивом Дэйнсом и членами Палаты представителей Конгресса США Биллом Хайзенга, Кэрол Миллер и Сидни Камлагер-Дав. Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и США, а также расширения практического сотрудничества по линии парламентов двух стран.