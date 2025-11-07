Погода в Узбекистане на 8 ноября

Погода в Узбекистане на 8 ноября07.11.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
7 ноября по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
в Ташкенте:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 10-15° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 12-17° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 10-15° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 3-8° тепла.