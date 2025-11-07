Глава Узбекистана вернулся из США

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый по приглашению главы США Дональда Трампа с целью участия в юбилейном саммите в формате "С5+1".

В рамках саммита главы пяти стран Центральной Азии и США обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства в сферах экономики и торговли, транспорта и логистики, энергетики, инвестиций, промышленности, добычи полезных ископаемых, технологий, сельского хозяйства и других.

По итогам саммита был принят ряд многосторонних документов.

В этот же день глава Узбекистана провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.

Также проведены встречи с министром торговли США Говардом Латником, президентом и председателем Эксимбанка Джоном Йовановичем, главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития Бэном Блэком, а также глобальным исполнительным директором компании General Motors Шилпаном Амином. Кроме того, состоялась встреча с представителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов, по итогам которой были подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве по производству редкоземельных элементов между Министерством геологии и компанией «Denali Exploration group»;

Соглашение о сотрудничестве по реализации проектов в сфере редкоземельных металлов между Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан и компанией «Re Element Technologies»;

Соглашение о сотрудничестве по модернизации насосных станций между Министерством инвестиций, промышленности и торговли и компанией «Flowserve»;

Соглашение по внедрению современных водосберегающих технологий между Министерством сельского хозяйства и компанией «Valmont Industries Inc»;

Соглашение о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Министерством цифровых технологий и компанией «Palo Alto Networks»;

Контракт на поставку самолетов между компаниями «Uzairways» и «Boeing»;

Контракт на поставку соевых бобов и шрота между компаниями «Datacrop» и «Luis Dreyfus Company»;

Контракт на поставку хлопка между «Узсаноатэкспорт» и компанией «Cargill».

УЗИНФОРМ