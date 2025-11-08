Делегация Узбекистана посетила КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана во главе с заместителем министра Ильзатом Касимовым приняла участие в прошедшем в рамках 8-й Китайской международной импортной выставки (CIIE) в Шанхае форуме беспрепятственной торговли формата "Центральная Азия - Китай".

В ходе форума были представлены возможности инвестиционного климата Узбекистана, обсуждены вопросы развития транспортно-логистических сетей, снижения барьеров и ускорения процедур обмена товарами, услугами и инвестициями.

УЗИНФОРМ