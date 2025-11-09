Эксперты из России прокомментировали итоги саммита С5+1 в Вашингтоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко прокомментировал для ИА «Дунё» итоги рабочего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США и его участия во встрече лидеров стран формата «С5+1»:

"Несмотря на то, что платформа многостороннего взаимодействия «С5+1», запущенная в ноябре 2015 года в Самарканде, существует и функционирует уже 10 лет, нынешний саммит глав государств Центральной Азии и США в Вашингтоне является принципиально значимым событием, выходящим далеко за рамки регионального формата и региональной повестки дня.



Это наглядно подтверждает весь сегодняшний, взаимоувязанный контекст взаимодействия глобальных политических игроков и государств Центральной Азии с явным акцентом на перевод в практическую плоскость обсуждаемых ранее вопросов и инициатив, по ключевым направлениям, как многосторонней, так и двусторонней повестки.



Можно констатировать, что нынешняя встреча формата «С5+1», а также прямые контакты лидеров стран Центральной Азии с Президентом США, представителями Сената и Палаты представителей Конгресса, лидерами власти и бизнеса, являются фактическим подтверждением высокой оценки геостратегического потенциала центральноазиатского региона.



И, что ещё более значимо, нынешние встречи на высшем уровне в Вашингтоне, а также саммит и его результаты, являются наглядной фиксацией того факта, что данный потенциал может быть эффективно реализован непосредственно на уровне самих государств с учётом их национальных и суверенных интересов.



Узбекистан наглядно демонстрирует глубокую модернизацию как экономической сферы, так и государственного менеджмента. Сегодня он перешел в активную практическую фазу реализации крупнейших преобразований, касающихся всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе международных отношений.



В настоящее время актуальность и своевременность реализации концепции «Новый Узбекистан» - это уже состоявшийся факт, подтвержденный практическими результатами.



Можно утверждать, что, в настоящее время позиции Узбекистана уже выходят за региональные рамки и государство вполне способно выступать в роли глобального игрока на международной арене. Игрока, способного реализовывать собственные инициативы. Игрока, способного активно и на деле участвовать в обсуждении вопросов глобальной международной повестки, способного быть услышанным и действенно вовлечённого в решение актуальных международных проблем.



Таким образом, есть все основания полагать, что, саммит глав государств в формате «5+1» в Вашингтоне будет способствовать выходу Центральной Азии на новый уровень глобальной интеграции, закрепив за ней исторически обусловленный статус генерального перекрестка цивилизаций и придадут региону роль ключевого актора конструктивного мультикультурного диалога.



А это, безусловно, уже не региональный, а полноценно глобально-цивилизационный контекст."

УЗИНФОРМ