Глава Узбекистана поздравил медработников

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые медицинские работники!

Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, стоящих на страже здоровья нашего народа, с широко отмечаемым в стране профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Как известно, здоровье – это бесценное богатство и великое благо для каждого человека, общества в целом. Все мы хорошо понимаем, что только здоровый человек и здоровый народ способны на большие свершения.

Есть глубокий смысл в мудрых словах нашего великого предка Алишера Навои: «Будь целителем народа – как тела, так и души». Думаю, в первую очередь они обращены к таким, как вы, самоотверженным и преданным своему делу людям.

Мы высоко ценим вашу эффективную деятельность в развитии новой системы здравоохранения в Новом Узбекистане. От имени народа выражаю вам искреннюю признательность за ваш славный и ответственный труд.

Дорогие медики!

Вы, конечно, хорошо знаете, что укрепление здоровья населения является в нашей стране одним из приоритетных направлений государственной политики по обеспечению жизненных интересов, чести и достоинства человека.

Следует отметить, что в последние годы объем средств, направляемых в сферу из государственного бюджета, увеличился в 6 раз, кардинально улучшены материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению, доведены до уровня махалли. Самое важное, сегодня каждый соотечественник ощущает результаты этих изменений в своей жизни. Так, более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах.

На основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. Результатом нашей работы в этом направлении стало то, что за короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.

С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ.

В этом году впервые в государственных медицинских учреждениях стали внедряться робототехнологии. В настоящее время цифровизация медицины вышла на совершенно новый уровень. Запущена единая электронная информационная платформа DMED, включающая медицинские данные более 36 миллионов человек. В системе министерства создан центр «Цифровое здравоохранение».

Количество видов медицинских обследований и процедур, выполняемых с помощью искусственного интеллекта, достигло 43.

Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Последовательно продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования.

В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг – с 50 до почти 130.

На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 триллиона сумов до 6,3 триллиона сумов, экспорт – с 6,3 миллиона долларов до 250 миллионов долларов.

В целях совершенствования системы подготовки кадров для сферы на базе имеющихся трех высших учебных заведений образован Ташкентский государственный медицинский университет. Налажена деятельность Ургенчского государственного медицинского института. Самаркандский государственный медицинский университет вошел в авторитетный международный рейтинг THE. Количество медицинских вузов, прошедших международную аккредитацию, достигло 8.

В этом году около 300 наших специалистов повысили свою квалификацию в десятках развитых зарубежных стран.

Улучшаются условия жизни наших людей, ее средняя продолжительность выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу.

Дорогие друзья!

Сохранение мира в стране и здоровья народа имеет решающее значение в достижении намеченных нами высоких рубежей. Народ, нация, живущие заботой об укреплении мира и здоровья, устремленные только вперед и верящие в свои силы и возможности, обязательно достигнут своих благородных целей.

Убежден, что вы направите на это все свои знания, опыт и профессионализм, с еще большей энергией последовательно продолжая славные традиции здравоохранения Узбекистана и осваивая передовые достижения мировой медицины, и выведете таким образом развитие сферы в стране на новый уровень.

Наряду с этим в центре внимания нашего государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, больших успехов в вашей благородной деятельности, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

