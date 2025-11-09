advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
10.11.2025 / 10:08 msk / 12:08 uzb
Глава Узбекистана поздравил медработников
09.11.2025 10:13

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые медицинские работники!

Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, стоящих на страже здоровья нашего народа, с широко отмечаемым в стране профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Как известно, здоровье – это бесценное богатство и великое благо для каждого человека, общества в целом. Все мы хорошо понимаем, что только здоровый человек и здоровый народ способны на большие свершения. 

Есть глубокий смысл в мудрых словах нашего великого предка Алишера Навои: «Будь целителем народа – как тела, так и души». Думаю, в первую очередь они обращены к таким, как вы, самоотверженным и преданным своему делу людям.

Мы высоко ценим вашу эффективную деятельность в развитии новой системы здравоохранения в Новом Узбекистане. От имени народа выражаю вам искреннюю признательность за ваш славный и ответственный труд.

Дорогие медики!

Вы, конечно, хорошо знаете, что укрепление здоровья населения является в нашей стране одним из приоритетных направлений государственной политики по обеспечению жизненных интересов, чести и достоинства человека. 

Следует отметить, что в последние годы объем средств, направляемых в сферу из государственного бюджета, увеличился в 6 раз, кардинально улучшены материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению, доведены до уровня махалли. Самое важное, сегодня каждый соотечественник ощущает результаты этих изменений в своей жизни. Так, более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах. 

На основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. Результатом нашей работы в этом направлении стало то, что за короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.

С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ. 

В этом году впервые в государственных медицинских учреждениях стали внедряться робототехнологии. В настоящее время цифровизация медицины вышла на совершенно новый уровень. Запущена единая электронная информационная платформа DMED, включающая медицинские данные более 36 миллионов человек. В системе министерства создан центр «Цифровое здравоохранение». 

Количество видов медицинских обследований и процедур, выполняемых с помощью искусственного интеллекта, достигло 43. 

Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Последовательно продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования. 

В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг – с 50 до почти 130. 

На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 триллиона сумов до 6,3 триллиона сумов, экспорт – с 6,3 миллиона долларов до 250 миллионов долларов. 

В целях совершенствования системы подготовки кадров для сферы на базе имеющихся трех высших учебных заведений образован Ташкентский государственный медицинский университет. Налажена деятельность Ургенчского государственного медицинского института. Самаркандский государственный медицинский университет вошел в авторитетный международный рейтинг THE. Количество медицинских вузов, прошедших международную аккредитацию, достигло 8. 

В этом году около 300 наших специалистов повысили свою квалификацию в десятках развитых зарубежных стран. 

Улучшаются условия жизни наших людей, ее средняя продолжительность выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу. 

Дорогие друзья! 

Сохранение мира в стране и здоровья народа имеет решающее значение в достижении намеченных нами высоких рубежей. Народ, нация, живущие заботой об укреплении мира и здоровья, устремленные только вперед и верящие в свои силы и возможности, обязательно достигнут своих благородных целей. 

Убежден, что вы направите на это все свои знания, опыт и профессионализм, с еще большей энергией последовательно продолжая славные традиции здравоохранения Узбекистана и осваивая передовые достижения мировой медицины, и выведете таким образом развитие сферы в стране на новый уровень. 

Наряду с этим в центре внимания нашего государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий. 

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, больших успехов в вашей благородной деятельности, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

