Погода в Узбекистане на 11 ноября

Погода в Узбекистане на 11 ноября10.11.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
7 ноября по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 14-19° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, без осадков, лишь ночью по горным районам Ташкентской области местами возможны осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13° тепла.