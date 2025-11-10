В Ташкентской области провели озеленительную акцию

В Ташкентской области провели озеленительную акцию10.11.2025 10:18
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Ахангаранском районе Ташкентской области прошла высадка саженцев многолетних декоративных деревьев силами коллектива ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Озеленительная акция проводилась в рамках общенационального проекта "зеленое пространство", целью которого является сохранение окружающей среды, зеленых "легких" планеты, укрепление экологического баланса.
УЗИНФОРМ