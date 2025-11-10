



В Ташкентской области провели озеленительную акцию



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Ахангаранском районе Ташкентской области прошла высадка саженцев многолетних декоративных деревьев силами коллектива ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Озеленительная акция проводилась в рамках общенационального проекта "зеленое пространство", целью которого является сохранение окружающей среды, зеленых "легких" планеты, укрепление экологического баланса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи