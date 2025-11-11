Глава Узбекистана поздравил участников профсоюзного движения

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня профсоюзов.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов – 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность.

Мы все хорошо понимаем, что Новый Узбекистан – это прежде всего государство, в котором жизнь человека, его здоровье, права и интересы, честь и достоинство находятся под надежной защитой закона.

В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда.

Глубоко осознавая это, активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, уважаемых представителей старшего поколения, наших дорогих женщин.

Заслуживает внимания, что только за последние 5 лет благодаря вашим усилиям были восстановлены права около 500 тысяч граждан, на предприятиях и в учреждениях проведено около 20 тысяч мероприятий по общественному контролю и аудиту в области гендерного равенства, устранено более 21 тысячи недостатков в охране труда, в санаториях оздоровились около 1 миллиона работников и членов их семей, 1 200 ветеранов войны и трудового фронта, созданы возможности для летнего отдыха более 800 тысяч детей.

О масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.

Дорогие друзья!

На недавней встрече с вами, проходившей в формате открытого диалога и ставшей яркой страницей в истории движения, мы детально проанализировали деятельность Федерации профсоюзов Узбекистана, ее отраслевых и территориальных отделений, определили конкретные задачи на перспективу.

В ходе этой встречи я ознакомился с вашими инициативами о расширении социального партнерства во многих сферах, установлении действенного общественного контроля, усилении системы обеспечения профессиональных и трудовых прав работников всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности, особенно неофициально занятых граждан, женщин и молодежи, в целом, по недопущению неофициальной занятости, и еще раз убедился, что сегодня работники сферы, как и весь наш народ, живут высокими целями.

Конечно, в нынешнее сложное время, полное социально-экономических противоречий, будет не просто реализовать такие масштабные задачи. Для этого, прежде всего с учетом формирования новых отношений на рынке труда в условиях ускоренного развития «зеленой» экономики и искусственного интеллекта, налаживания платформенной занятости по десяткам профессий, необходимо закрепить в законодательстве конкретные правовые нормы по обеспечению трудовых прав, страхованию жизни и безопасности, и на этой основе осуществить переход на новый порядок работы.

Актуальной задачей на ближайшие пять лет также является имплементация в национальное законодательство международных стандартов в сфере труда и их внедрение в жизнь общества, разработка Программы по достойному труду на 2026–2030 годы и определение стратегических направлений деятельности профсоюзов на предстоящие пять лет.

Уверен, что наши самоотверженные активисты и члены профсоюзов Узбекистана, посвятившие жизнь защите интересов человека, многие годы плодотворно работающие в сфере, будут самоотверженно трудиться, задействуют все свои знания и богатый опыт для эффективной реализации этих задач.

На нынешнем чрезвычайно важном этапе развития мы, в свою очередь, готовы создать дополнительные условия и возможности для еще более тесного взаимодействия профсоюзов с государственными органами в деле совершенствования трудовых отношений в стране.

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас с замечательным праздником профсоюзов, желаю всем вам здоровья, больших успехов в вашей почетной деятельности, мира и благополучия вашим семьям."

