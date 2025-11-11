advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
11.11.2025
Печатная версия


Глава Узбекистана поздравил участников профсоюзного движения
11.11.2025 10:33

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня профсоюзов.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов – 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность.

Мы все хорошо понимаем, что Новый Узбекистан – это прежде всего государство, в котором жизнь человека, его здоровье, права и интересы, честь и достоинство находятся под надежной защитой закона.

В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда.

Глубоко осознавая это, активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, уважаемых представителей старшего поколения, наших дорогих женщин.

Заслуживает внимания, что только за последние 5 лет благодаря вашим усилиям были восстановлены права около 500 тысяч граждан, на предприятиях и в учреждениях проведено около 20 тысяч мероприятий по общественному контролю и аудиту в области гендерного равенства, устранено более 21 тысячи недостатков в охране труда, в санаториях оздоровились около 1 миллиона работников и членов их семей, 1 200 ветеранов войны и трудового фронта, созданы возможности для летнего отдыха более 800 тысяч детей.

О масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.

Дорогие друзья!

На недавней встрече с вами, проходившей в формате открытого диалога и ставшей яркой страницей в истории движения, мы детально проанализировали деятельность Федерации профсоюзов Узбекистана, ее отраслевых и территориальных отделений, определили конкретные задачи на перспективу.

В ходе этой встречи я ознакомился с вашими инициативами о расширении социального партнерства во многих сферах, установлении действенного общественного контроля, усилении системы обеспечения профессиональных и трудовых прав работников всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности, особенно неофициально занятых граждан, женщин и молодежи, в целом, по недопущению неофициальной занятости, и еще раз убедился, что сегодня работники сферы, как и весь наш народ, живут высокими целями.

Конечно, в нынешнее сложное время, полное социально-экономических противоречий, будет не просто реализовать такие масштабные задачи. Для этого, прежде всего с учетом формирования новых отношений на рынке труда в условиях ускоренного развития «зеленой» экономики и искусственного интеллекта, налаживания платформенной занятости по десяткам профессий, необходимо закрепить в законодательстве конкретные правовые нормы по обеспечению трудовых прав, страхованию жизни и безопасности, и на этой основе осуществить переход на новый порядок работы.

Актуальной задачей на ближайшие пять лет также является имплементация в национальное законодательство международных стандартов в сфере труда и их внедрение в жизнь общества, разработка Программы по достойному труду на 2026–2030 годы и определение стратегических направлений деятельности профсоюзов на предстоящие пять лет.

Уверен, что наши самоотверженные активисты и члены профсоюзов Узбекистана, посвятившие жизнь защите интересов человека, многие годы плодотворно работающие в сфере, будут самоотверженно трудиться, задействуют все свои знания и богатый опыт для эффективной реализации этих задач.

На нынешнем чрезвычайно важном этапе развития мы, в свою очередь, готовы создать дополнительные условия и возможности для еще более тесного взаимодействия профсоюзов с государственными органами в деле совершенствования трудовых отношений в стране.

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас с замечательным праздником профсоюзов, желаю всем вам здоровья, больших успехов в вашей почетной деятельности, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

