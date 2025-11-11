Ташкент посетила делегация Ирана

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября пребывающая с визитом в стране делегация Исламской Республики Иран во главе с министром промышленности, шахт и торговли Мохаммадом Атабаком провел встречу с руководителем ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта и логистики, фармацевтики, строительства, туризма.

УЗИНФОРМ