Объявлено о создании Американо-узбекского делового совета

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О создании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего расширения и укрепления взаимовыгодных торгово-инвестиционных и коммерческих отношений между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки, а также качественного улучшения деловой среды и поддержки предпринимательской деятельности, организации эффективной работы в этом направлении постановляю:

1. Принять к сведению, что в ходе визита Президента Республики Узбекистан 4–6 ноября 2025 года в США в рамках саммита «С5+1» достигнута договоренность о создании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета (далее – Совет) под сопредседательством руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан с узбекской стороны и представителя Президента США по согласованию с американской стороны.

2. Предоставить руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан полномочия по утверждению состава Совета, его регламента и процедуры деятельности с узбекской стороны.

3. Определить приоритетными проработку следующих вопросов, вносимых на рассмотрение Совета:

(а) координация разработки и согласования стратегических бизнес-инициатив, крупных инвестиционных и торговых проектов, а также постоянный мониторинг их реализации;

(б) создание специального инвестиционного фонда для мобилизации дополнительных инвестиций в Узбекистан, с определением в качестве якорных инвесторов Корпорацию международного финансового развития (DFC) и с узбекской стороны, а также с привлечением крупных международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК, АБР) для финансирования важнейших инфраструктурных и стратегических проектов и разделения рисков;

(в) продолжение переговоров по вопросам взаимного снижения тарифных ставок;

(г) системное продвижение продуктов и услуг компаний – резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-парк);

(д) внесение предложений по диверсификации инвестиционного портфеля страны, включая часть валютных резервов Центрального банка Республики Узбекистан и иных активов.

4. В целях повышения эффективности координации внешнеполитических и государственных инициатив с 1 января 2026 года ввести в структуру посольства Узбекистана в США дополнительную должность советника-посланника – представителя Администрации Президента Республики Узбекистан в США (далее – советник-посланник). Установить, что:

(а) назначение на должность советника-посланника и освобождение от нее, а также утверждение регламента его деятельности осуществляются руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан;

(б) советник-посланник в своей деятельности подотчетен руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан и является ответственным за поддержку деятельности руководителя дипломатического представительства Республики Узбекистан в США в части развития двусторонних отношений.

5. Возложить на советника-посланника следующие задачи:

(а) прямое инициирование и обсуждение вопросов реализации крупных и стратегических инвестиционных и торговых проектов в Узбекистане и США;

(б) комплексную координацию работы Совета с узбекской стороны.

6. Для укрепления инвестиционного-торгового блока и расширения делового сотрудничества, успешной реализации задач и проектов Совета, а также содействия работе советника-посланника Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

(а) совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан в трехнедельный срок внести предложение об увеличении штата сотрудников посольства Республики Узбекистан в США;

(б) в месячный срок проработать вопрос об открытии дополнительных консульств на территории США, с включением в контингент сотрудников и специалистов по работе с ключевыми хабами отраслей США для обеспечения географического охвата, а также с учетом концентрации крупных диаспор соотечественников (города Филадельфия, Чикаго, Орландо и Сиэтл).

7. Определить одной из основных задач вновь создаваемых консульств на территории США разработку и успешную реализацию модели эффективного взаимодействия с узбекскими диаспорами, проживающими во всех штатах США.

8. Установить, что с 1 января 2026 года операции резидентов по инвестиционной деятельности в США – перевод денежных средств со счетов резидентов в банках Республики Узбекистан для формирования уставных фондов иностранных предприятий (или участия в капитале), пополнения оборотными средствами их филиалов в США осуществляются без ограничений, в пределах средств на счетах резидентов.

Центральному банку Республики Узбекистан в месячный срок внести изменения в законодательство, вытекающие из требований настоящего пункта.

9. Министерству экономики и финансов совместно с Центральным банком в целях повышения доходности внести в Совет предложения по совершенствованию структуры инвестиционных активов и валютных резервов страны, для направления в наиболее прибыльные и высоколиквидные активы, в том числе находящиеся в США.

10. Министерству инвестиций, промышленности и торговли совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в:

(а) двухнедельный срок проработать совместно с американской стороной вопрос формирования постоянного штата сотрудников исполнительного органа Совета с постоянным офисом в США, включая специалистов из США;

(б) двадцатидневный срок внести для утверждения регламент и процедуру деятельности Совета с узбекской стороны;

(в) месячный срок:

внести на утверждение состав Совета с узбекской стороны, в том числе с привлечением в него значимых представителей американского делового и инвестиционного сообщества;

начать переговоры с американской стороной по Соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций.

11. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в установленном порядке предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Мирзиёеву С.Ш."

УЗИНФОРМ