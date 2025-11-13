advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
13.11.2025 / 19:12 msk / 21:12 uzb
Объявлено о создании Американо-узбекского делового совета
13.11.2025 08:09

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О создании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего расширения и укрепления взаимовыгодных торгово-инвестиционных и коммерческих отношений между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки, а также качественного улучшения деловой среды и поддержки предпринимательской деятельности, организации эффективной работы в этом направлении постановляю:

1. Принять к сведению, что в ходе визита Президента Республики Узбекистан 4–6 ноября 2025 года в США в рамках саммита «С5+1» достигнута договоренность о создании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета (далее – Совет) под сопредседательством руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан с узбекской стороны и представителя Президента США по согласованию с американской стороны.

2. Предоставить руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан полномочия по утверждению состава Совета, его регламента и процедуры деятельности с узбекской стороны.

3. Определить приоритетными проработку следующих вопросов, вносимых на рассмотрение Совета:

(а) координация разработки и согласования стратегических бизнес-инициатив, крупных инвестиционных и торговых проектов, а также постоянный мониторинг их реализации;

(б) создание специального инвестиционного фонда для мобилизации дополнительных инвестиций в Узбекистан, с определением в качестве якорных инвесторов Корпорацию международного финансового развития (DFC) и с узбекской стороны, а также с привлечением крупных международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК, АБР) для финансирования важнейших инфраструктурных и стратегических проектов и разделения рисков;

(в) продолжение переговоров по вопросам взаимного снижения тарифных ставок;

(г) системное продвижение продуктов и услуг компаний – резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-парк);

(д) внесение предложений по диверсификации инвестиционного портфеля страны, включая часть валютных резервов Центрального банка Республики Узбекистан и иных активов.

4. В целях повышения эффективности координации внешнеполитических и государственных инициатив с 1 января 2026 года ввести в структуру посольства Узбекистана в США дополнительную должность советника-посланника – представителя Администрации Президента Республики Узбекистан в США (далее – советник-посланник). Установить, что:

(а) назначение на должность советника-посланника и освобождение от нее, а также утверждение регламента его деятельности осуществляются руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан;

(б) советник-посланник в своей деятельности подотчетен руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан и является ответственным за поддержку деятельности руководителя дипломатического представительства Республики Узбекистан в США в части развития двусторонних отношений.

5. Возложить на советника-посланника следующие задачи:

(а) прямое инициирование и обсуждение вопросов реализации крупных и стратегических инвестиционных и торговых проектов в Узбекистане и США;

(б) комплексную координацию работы Совета с узбекской стороны.

6. Для укрепления инвестиционного-торгового блока и расширения делового сотрудничества, успешной реализации задач и проектов Совета, а также содействия работе советника-посланника Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

(а) совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан в трехнедельный срок внести предложение об увеличении штата сотрудников посольства Республики Узбекистан в США;

(б) в месячный срок проработать вопрос об открытии дополнительных консульств на территории США, с включением в контингент сотрудников и специалистов по работе с ключевыми хабами отраслей США для обеспечения географического охвата, а также с учетом концентрации крупных диаспор соотечественников (города Филадельфия, Чикаго, Орландо и Сиэтл).

7. Определить одной из основных задач вновь создаваемых консульств на территории США разработку и успешную реализацию модели эффективного взаимодействия с узбекскими диаспорами, проживающими во всех штатах США.

8. Установить, что с 1 января 2026 года операции резидентов по инвестиционной деятельности в США – перевод денежных средств со счетов резидентов в банках Республики Узбекистан для формирования уставных фондов иностранных предприятий (или участия в капитале), пополнения оборотными средствами их филиалов в США осуществляются без ограничений, в пределах средств на счетах резидентов.

Центральному банку Республики Узбекистан в месячный срок внести изменения в законодательство, вытекающие из требований настоящего пункта. 

9. Министерству экономики и финансов совместно с Центральным банком в целях повышения доходности внести в Совет предложения по совершенствованию структуры инвестиционных активов и валютных резервов страны, для направления в наиболее прибыльные и высоколиквидные активы, в том числе находящиеся в США.

10. Министерству инвестиций, промышленности и торговли совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в:

(а) двухнедельный срок проработать совместно с американской стороной вопрос формирования постоянного штата сотрудников исполнительного органа Совета с постоянным офисом в США, включая специалистов из США;

(б) двадцатидневный срок внести для утверждения регламент и процедуру деятельности Совета с узбекской стороны;

(в) месячный срок:

  • внести на утверждение состав Совета с узбекской стороны, в том числе с привлечением в него значимых представителей американского делового и инвестиционного сообщества;
  • начать переговоры с американской стороной по Соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций. 

11. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в установленном порядке предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Мирзиёеву С.Ш."

УЗИНФОРМ

