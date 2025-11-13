



Глава Узбекистана провел встречу с новым руководителем ЮНЕСКО



ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с вновь назначенным генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Халедом Аль-Анани. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели итоги закрывающейся сегодня в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, а также обсудили приоритетные вопросы дальнейшего взаимодействия.