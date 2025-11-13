Ташкент посетила делегация деловых кругов США

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией бизнес-кругов Соединенных Штатов Америки в составе старейшины Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Дэвида Беднара и председателя международного благотворительного фонда «Stirling» Майлса Хансена. Во встрече также принял участие посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и штата Юта в сферах экономики, торговли, инвестиций, инноваций, горной промышленности, женского предпринимательства, инклюзивного образования, здравоохранения, водоснабжения и санитарии, цифровизации, образования и социальной защиты.

УЗИНФОРМ