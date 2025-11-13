Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ОТГ

Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ОТГ13.11.2025 08:37
ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках участия в Международном форуме по мультимодальным перевозкам председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом.
В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ОТГ, возможности реалиции новых совместных проектов, направленных на сохранение национальных традиций, духовного наследия и культурного единства тюркских народов.
УЗИНФОРМ