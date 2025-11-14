В Ташкент прибыл с государственным визитом глава Казахстана

В Ташкент прибыл с государственным визитом глава Казахстана14.11.2025 16:49
ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент прибыл с трехдневным государственным визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и 2-го заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Казахстана.
Кроме того, Президент Республики Казахстан примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
УЗИНФОРМ