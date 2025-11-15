В Ташкенте проведены переговоры глав Узбекистана и Казахстана

В Ташкенте проведены переговоры глав Узбекистана и Казахстана15.11.2025 11:23
ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в резиденции главы Узбекистана "Куксарой" была проведена встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и прибывшего накануне в страну с государственным визитом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В рамках переговоров главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций актуальные вопросы развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, химической промышленности, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, IT-технологий и других.
В тот же день главы Узбекистана и Казахстана провели второе заседание Высшего Межгосударственного совета, посвященное новым направлениям взаимодействия, возможностям реализации новых совместных проектов по приоритетным направлениям.
По завершении заседания Президенты приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации.
В частности, запущена деятельность Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и нового головного офиса «Тенге банк» в Ташкенте, дан старт началу строительства многопрофильного центра логистики «Silkway Central Asia», производственных объектов по выпуску линейного алкилбензола, квартала «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничных комплексов «Ташкент» и «Астана» в столицах обеих стран.
Также в рамках встречи в верхах главе Казахстана был вручен орден «Олий Даражали Дўстлик».
По итогам состоявшихся переговоров главы двух государств подписали:
- Совместное заявление;
- Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;
- Соглашение об открытии представительств таможенных служб;
- Соглашение о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения;
- Соглашение о проведении совместных военных учений;
- Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;
- План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на период 2026-2027 годы;
- Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2025-2026 годы;
- Меморандум о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности;
- Меморандум о сотрудничестве между Агентством по делам молодежи Узбекистана и общественным объединением «Ассамблея жастары»;
- Меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения в области оказания специализированной медицинской помощи;
- Меморандум о взаимопонимании между фондами медицинского страхования;
- Соглашение о сотрудничестве между хокимиятом города Ташкента и акиматом города Астаны;
- Соглашение о сотрудничестве между акционерными обществами «Узбекнефтегаз» и «Казмунайгаз».
Затем Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.
УЗИНФОРМ