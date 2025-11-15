В Ташкенте проведены переговоры глав Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в резиденции главы Узбекистана "Куксарой" была проведена встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и прибывшего накануне в страну с государственным визитом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках переговоров главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций актуальные вопросы развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, химической промышленности, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, IT-технологий и других.

В тот же день главы Узбекистана и Казахстана провели второе заседание Высшего Межгосударственного совета, посвященное новым направлениям взаимодействия, возможностям реализации новых совместных проектов по приоритетным направлениям.

По завершении заседания Президенты приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации.

В частности, запущена деятельность Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и нового головного офиса «Тенге банк» в Ташкенте, дан старт началу строительства многопрофильного центра логистики «Silkway Central Asia», производственных объектов по выпуску линейного алкилбензола, квартала «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничных комплексов «Ташкент» и «Астана» в столицах обеих стран.

Также в рамках встречи в верхах главе Казахстана был вручен орден «Олий Даражали Дўстлик».

По итогам состоявшихся переговоров главы двух государств подписали:

Совместное заявление;

Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;

Соглашение об открытии представительств таможенных служб;

Соглашение о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения;

Соглашение о проведении совместных военных учений;

Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;

План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на период 2026-2027 годы;

Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2025-2026 годы;

Меморандум о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности;

Меморандум о сотрудничестве между Агентством по делам молодежи Узбекистана и общественным объединением «Ассамблея жастары»;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения в области оказания специализированной медицинской помощи;

Меморандум о взаимопонимании между фондами медицинского страхования;

Соглашение о сотрудничестве между хокимиятом города Ташкента и акиматом города Астаны;

Соглашение о сотрудничестве между акционерными обществами «Узбекнефтегаз» и «Казмунайгаз».

Затем Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.

