Глава Узбекистана приветствовал зарубежных коллег

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе проведенных переговоров главы государств рассмотрели актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

В тот же день главы Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана посетили Центр исламской цивилизации в городе Ташкенте, а также приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов международной премии «Келажак мероси» в сферах литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.

УЗИНФОРМ