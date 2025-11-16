



В Ташкент прибыл глава Туркменистана



ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. По прибытии в аэропорт «Ташкент-Хумо» его встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В рамках пребывания в Ташкенте глава Туркменистана примет участие в предстоящей сегодня 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Основные мероприятия визита состоятся завтра, 17 ноября.