В Ташкенте проведена Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 16 ноября в Ташкенте была проведена 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, для участия в которой в Узбекистан прибыли президенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Повестка дня саммита включала обсуждение приоритетных вопросов развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, инвестиций, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, инфраструктуры.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств!



Уважаемые участники саммита!



Искренне приветствую вас на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.



Добро пожаловать в Узбекистан!



Сегодня поистине исторический день для наших братских народов. Мы принимаем принципиальное решение о присоединении Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника.



Этот стратегический шаг полностью отвечает интересам наших народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.



Я твердо убежден, что присоединение братского Азербайджана придаст Консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно- гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития.



По сути мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов.



Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег за принятие этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника.



Приветствуем участие в этом историческом саммите господина Кахи Имнадзе, руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.



Уверен, что в такой воодушевленной обстановке сегодня мы с вами обстоятельно обменяемся мнениями и примем судьбоносные решения по дальнейшему развитию нашего сотрудничества.



Уважаемые главы делегаций!



Дорогие друзья!



За короткий период с момента нашей первой встречи мы прошли очень большой, исторический по своему значению путь.



Благодаря открытому диалогу и активным совместным усилиям мы смогли найти эффективные решения по целому ряду актуальных для нашего региона проблем.



Окончательно урегулированы территориальные вопросы, открылись пограничные пункты, налажено взаимовыгодное сотрудничество в водно-энергетической сфере, возобновлено транспортное сообщение, созданы благоприятные условия для активных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов между нашими странами.



Сегодня Центральная Азия – это пространство динамичного развития и плодотворного сотрудничества, открывающее перед нами новые возможности для устойчивого роста и процветания.



Регион ускоренными темпами интегрируется в мировую экономику: растет его инвестиционная привлекательность, расширяются возможности экспорта на третьи рынки, наращивается транзитный потенциал.



В прошлом году объем взаимной торговли между нашими странами достиг 10,7 миллиарда долларов, совокупный объем инвестиций в Центральную Азию увеличился на 17 процентов.



Наши страны принимают системные меры по вопросам обеспечения безопасности и стабильности, противодействия угрозам терроризма и экстремизма, трансграничной преступности.



Усиление солидарности и стремление к всеобщему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе.



Усилилось взаимодействие в форматах «Центральная Азия плюс». Регион выступает с единой позицией на авторитетных международных площадках.



Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе.



Уважаемые коллеги!



В период председательства Узбекистана проведено более 20 крупных мероприятий в целях дальнейшего повышения потенциала нашего сотрудничества.



Запущена работа Форума межрегионального сотрудничества на уровне вице-премьеров, впервые прошли заседания глав оборонных ведомств, руководителей специальных служб, а также министров геологии, промышленности, сельского хозяйства, экологии и культуры. Успешно провели в Ташкенте Диалог женщин – лидеров Центральной Азии.



Все это ярко свидетельствует о системном наращивании институциональных основ и механизмов регионального партнерства.



Пользуясь случаем, выражаю всем вам признательность за поддержку в успешном проведении исторически важной 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая впервые прошла в нашем регионе – в городе Самарканде.



Безусловно, это уникальное событие – еще одно подтверждение имиджа Центральной Азии, как надежного и значимого партнера.



Уважаемые коллеги!



На фоне сложных и непредсказуемых международно-политических процессов особое значение приобретает укрепление нашей сплоченности и взаимной поддержки.



Убежден, что сегодня мы стоим на пороге исторического возрождения региона как Новой Центральной Азии.



Мы поставили перед собой задачу дальнейшего укрепления институциональных основ нашего сотрудничества, выработки скоординированного ответа на вызовы безопасности и устойчивого развития. Нам уже сейчас важно иметь четкое понимание того, каким мы хотели бы видеть регион через 10-20 лет.



В этой связи хочу выдвинуть ряд предложений.



Во-первых, принципиальное значение имеет дальнейшее совершенствование механизмов и договорно-правовой основы нашего взаимодействия.



Само время требует преобразовать наши встречи из консультативной формы регионального диалога в стратегический формат «Сообщество Центральной Азии».



На пути к этой цели предлагаем разработать Положение о Консультативных встречах, предусматривающее последовательное укрепление институциональных и организационных основ формата, учредить Секретариат, действующий на ротационной основе, повысить статус национальных координаторов до Специальных представителей Президентов.



Кроме того, опираясь на наши ценности и традиции народной дипломатии, считаем целесообразным создать Совет старейшин из числа авторитетных общественных деятелей с богатым жизненном опытом. Полагаем, что это будет способствовать усилению в наших странах связи между поколениями, а также укреплению общерегиональной солидарности и идентичности.



Во-вторых, приоритетной задачей остается выход на качественно новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.



Потенциал взаимной торговли и общего внешнеторгового оборота стран региона позволяет в среднесрочной перспективе увеличить их объемы минимум в 1,5-2 раза.



Считаю давно назревшими меры по устранению административных барьеров, упрощению налоговых и таможенных процедур, совместному использованию свободных экономических и промышленных зон.



На наш взгляд, разработка и принятие Всеобъемлющей региональной программы торгово-экономического взаимодействия на период до 2035 года, охватывающей вышеуказанные вопросы, позволит создать благоприятные условия для значительного увеличения объемов торговли.



Считаем, что в ближайшей перспективе особенно важно принять Декларацию об общем инвестиционном пространстве. Это позволило бы укрепить общие принципы нашей инвестиционной политики, обеспечить всестороннюю защиту прав инвесторов, создать предпосылки для формирования единого инвестиционного климата в нашем обширном регионе.



Полагаем важным использовать потенциал и новые возможности в сфере электронной торговли. По разным оценкам, ее рынок только в Центральной Азии может вырасти до 150 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие.



В этой связи целесообразно разработать Программу совместных мер по развитию электронной коммерции, которая позволит гармонизировать наши подходы, облегчит создание виртуальных торговых площадок и надежных цифровых платежных систем.



В-третьих, важнейшее значение для будущего региона имеет совместное развитие высокотехнологичной региональной инфраструктуры и транспортно-логистического потенциала.



Предлагаем консолидировать усилия для реализации стратегически значимых общерегиональных проектов по строительству и модернизации электростанций, линий передач, автомобильных и железных дорог, пунктов пропуска через границу, «зеленых коридоров», оптоволоконных линий и других.



В целях укрепления межрегиональной транспортной взаимосвязанности приоритетное значение придаем таким проектам, как строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также Трансафганского транспортного коридора.



Большие возможности перед нами открывают Транскаспийские маршруты, связывающие регион со странами Европы.



Для координации работы в этих направлениях считаем целесообразным создать Совет по инфраструктурному развитию на уровне заместителей премьер-министров наших стран.



В-четвертых, процветание и благополучие нашего региона напрямую зависят от наших усилий по обеспечению региональной безопасности и стабильности.



Уверен, что принимаемые сегодня Концепция региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков и угроз позволят значительно повысить эффективность нашего сотрудничества в этой сфере.



Особого внимания заслуживает ситуация в Афганистане, которая напрямую влияет на безопасность и устойчивое развитие всего региона.



Мы твердо убеждены, что интеграция Афганистана в наши инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты должна стать неотъемлемой частью общей региональной политики.



Пользуясь случаем, выражаю особую благодарность за вашу поддержку недавно прошедшего «Ферганского форума мира». Мы выступаем за превращение этой экспертной площадки, способствующей тесному общению и укреплению взаимного доверия в нашем регионе, в регулярный Международный форум.



В-пятых, в центре нашего внимания должны оставаться вопросы экологии, климата и дефицита водных ресурсов.



На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена Концепция «зеленого» развития Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа.



Учитывая нарастающий водный дефицит в регионе, его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026-2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии.



Считаем важным активно вовлекать соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи.



Эффективное управление водными ресурсами невозможно без инвестиций в профессиональную подготовку профильных кадров.



В этих целях намерены на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства создать Региональный центр компетенций в области водного хозяйства.



Как вам известно, в следующем году планируем провести в нашей стране Всемирный форум по водосбережению. Надеемся на вашу поддержку и активное участие.



Уважаемые участники саммита!



Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества полностью отвечает общим устремлениям наших братских народов.



Наш регион на протяжении тысячелетий был одним из центров мировой цивилизации, зарождения великих идей, культурного и духовного взаимообогащения.



Вчера мы вместе с вами посетили Центр исламской цивилизации. Это – уникальная платформа для генерации научных знаний и идей, проведения исследований, популяризации нашего общего культурно-исторического наследия.



Рассчитываем, что Центр станет местом притяжения для нашей молодежи, ее научного и духовного просвещения.



Накануне в Ташкенте мы провели первый Международный конгресс по вопросам духовного наследия и просвещения. Считаю, что такие встречи должны стать регулярными. Предлагаем проводить Конгресс каждый год в стране, председательствующей в нашем формате.



В этом контексте рассчитываем на вашу поддержку инициативы Узбекистана о принятии Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вкладу видных ученых и мыслителей нашего региона в развитие глобального просветительства.



Выступаем также за создание Фонда научных исследований. Это позволило бы финансировать межгосударственные научные проекты, стимулировать и поощрять академическое сообщество, укреплять интеллектуальный потенциал региона, а также расширить наши возможности по внедрению технологий искусственного интеллекта для решения приоритетных задач социально-экономического развития наших стран.



Дорогие друзья!



В принимаемых сегодня документах и выдвинутых инициативах воплощена общая для всех нас цель построения устойчивой, безопасной и процветающей Центральной Азии.



Хочу особо подчеркнуть: наша сила – в единстве, наш путь к успеху – в дружбе и сотрудничестве.



Только сплотившись, опираясь на взаимное уважение, солидарность и стратегическое видение, мы сможем достичь наших благородных целей.



Уважаемые коллеги!



Хочу выразить искреннюю благодарность за ваши сегодняшние выступления в духе открытости и делового сотрудничества, выдвинутые конструктивные идеи и конкретные планы действий.



Пользуясь случаем, благодарю всех за теплые слова в адрес Узбекистана и нашего народа, в отношении проводимых в нашей стране реформ, а также нашего председательства.



Безусловно, реализация всех ваших предложений внесет достойный вклад в укрепление дружбы, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества в Центральной Азии.



Дорогие друзья!



Пользуясь случаем, искренне поздравляю Президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с принятием председательства в Консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая уже пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан».



Мы готовы всесторонне поддержать усилия Туркменистана в период его предстоящего председательства и желаем больших успехов на этом пути. "

Далее выступили лидеры государств Центральной Азии и Азербайджана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе, который зачитал обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По итогам 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление, а также подписаны следующие важные документы:

Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;

Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;

Концепция региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;

Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

По завершении мероприятий в международном аэропорту «Ташкент-Хумо» глава Узбекистана тепло проводил Президентов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Государственный визит главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжается.

