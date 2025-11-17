Бельгия откроет посольство в Узбекистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября внешнеполитическое ведомство Бельгии опубликовало заявление об оптимизации своих дипломатических представительств за рубежом в условиях меняющегося мира.

В нем, в частности, говорится о принятии решения об открытии посольства в Ташкенте (ранее послы Бельгии в Узбекистане совмещали этот пост с должностью посла в России, Казахстане и других странах, с резиденцией в Москве):

"Центральная Азия открывает большие стратегические возможности, особенно благодаря развитию Транскаспийского коридора («нового Шелкового пути»). Это быстрорастущий регион, в котором Бельгии необходимо еще активнее заявить о себе. Кроме того, это регион с высоким потенциалом, расположенный в важнейшем геополитическом окружении и граничащий с Китаем, Россией, Пакистаном, Индией, Ираном и Афганистаном. Это стратегический инвестиционный проект в будущее региона, который в предстоящее десятилетие переживет мощный экономический бум. Ряд иностранных держав уже осознали это и вкладывают в него значительные средства.

Вот почему мы откроем посольство в Ташкенте, Узбекистан.

Создав мощную и устойчивую дипломатическую сеть, построенную на четких стратегических приоритетах, Бельгия укрепит свои позиции на международной арене и сможет эффективнее защищать свои интересы и безопасность. Новая архитектура нашей сети позволит нам эффективнее отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня."

УЗИНФОРМ