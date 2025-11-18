В Ташкенте прошла узбекско-туркменская встреча в верхах

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в Ташкенте в резиденции "Куксарой" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с государственным визитом в стране Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Главными темами переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах, стали ТЭК и энергетика, транспорт и логистика, промышленность, машиностроение, инвестиции, сельское и водное хозяйство, экология и охрана окружающей среды, производства стройматериалов, медицины и фармацевтики, продовольственной продукции.

По завершении переговоров в расширенном составе главы государств приняли онлайн-участие в церемонии ввода в эксплуатацию совместной туркмено-узбекской зоны приграничной торговли "Шават-Дашогуз". Также состоялась церемония вручения Президенту Туркменистана высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Oliý Darajali Dustlik».

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление глав Туркменистана и Узбекистана;

Договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли;

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

Соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении;

Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2026-2027 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026-2027 годы;

Меморандум о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов в целях перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов;

Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности;

Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана об учреждении узбекско-туркменского экспертного совета;

Меморандум о сотрудничестве между Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан и Институтом государства, права и демократии Туркменистана;

«Дорожная карта» по сотрудничеству в области лесного хозяйства на 2026-2030 годы;

Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятами Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и хякимликом Лебапского велаята, хокимиятом Ташкентской области и хякимликом Ахалского велаята, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хякимликом Дашогузского велаята.

После совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава Туркменистана отбыл на Родину.

УЗИНФОРМ