Глава Узбекистана провел встречу с делегацией АБР

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Азиатского банка развития во главе с его президентом Масато Кандой.

В ходе переговоров глава государства и его гости рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах банков и финансов, торговли и экономики, реализации новых совместных проектов в сферах инфраструктуры, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, технологий, образования и других.

УЗИНФОРМ