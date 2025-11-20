Делегация Узбекистана вернулась из Словении

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Словению.

Целью визита явилось участие в прошедшем 18 ноября в Любляне очередном заседании узбекско-словенской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое было посвящено обсуждению вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, транспорта, сельского хозяйства, цифровой трансформации, образования и других.

По итогам заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между ведомствами сельского хозяйства Узбекистана и Словении.

В рамках визита глава МИПТ также провел встречу с министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон, с которой обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах фармацевтики, логистики, критических минералов, выхода продукции производителей Узбекистана на рынки ЕС. Кроме того, прошли встречи с представителями словенских бизнес-кругов.

УЗИНФОРМ