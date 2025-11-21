В Ташкент прибыл глава МИД Китая

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября в Ташкент прибыла с визитом делегация во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Визит в Узбекистан предпринят в рамках поездки главы МИД КНР по странам Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан) 19-22 ноября с целью обсуждения вопросов развития стратегического сотрудничества.

В день прибытия Ван И провел встречу со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым, в сопровождении которого посетил Центр исламской цивилизации в столице Узбекистана.

УЗИНФОРМ