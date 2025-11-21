Делегация Узбекистана отправилась в Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Бишкек, Кыргызстан, где приняла участие в работе 24-й Министерской конференции ЦАРЭС (Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество).

В своем выступлении на форуме глава МИПТ Узбекистана подчеркнул важность расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, а также поддержку начала переговоров по Соглашению о содействии торговле и инвестициям ЦАРЭС (CARTIF).

В рамках сессий были представлены инициативы Узбекистана по развитию физической и цифровой инфраструктуры, усилению региональной связанности, модернизации транспортно-логистических цепочек и повышению устойчивости к климатическим рискам. Отдельно отмечены ключевые направления по развитию человеческого капитала, инноваций и цифровой трансформации.

По итогам заседаний были подписаны Меморандум о взаимопонимании по пилотной модели электронного обмена и взаимного признания сертификатов соответствия в странах ЦАРЭС, Меморандум о создании Фонда-катализатора инноваций и венчурных инвестиций ЦАРЭС и другие документы.

На полях конференции глава МИПТ Узбекистана провел встречи с президентом Азиатского банка развития Масато Канда, министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакытом Сыдыковым, федеральным министром коммуникаций Пакистана Абдулом Алимом Ханом и министром информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шазой Фатимой Хаваджа.

