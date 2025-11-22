Глава Узбекистан принял делегацию Китая

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные аспекты развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, высоких технологий, «зеленой» и атомной энергетики, искусственного интеллекта, транспорта, инфраструктуры, агросектора, геологии, химии и других.

По завершении визита в Узбекистан глава МИД КНР отправился в Таджикистан.

