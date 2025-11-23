Главы МИД Узбекистана и КНР подписали Программу сотрудничества

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября в рамках визита в Узбекистан делегации Китая во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И была проведена встреча Стратегического диалога между руководителями внешнеполитических ведомств обеих стран.

Главными темами встречи стали развитие политического и экономического сотрудничества, взаимосвязанности в сферах транспорта и инфраструктуры, культурного обмена и гуманитарных связей между народами двух стран, обсуждение региональной и мировой проблематики, представляющей взаимный интерес.

По итогам встречи главы МИД подписали Протокол встречи Стратегического диалога, а также обширную программу сотрудничества между министерствами инсотранных дел Узбекистана и КНР.

УЗИНФОРМ