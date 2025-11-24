



Обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества Кыргызстана и РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов принял начальника Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадима Титова. В ходе визита Эдиль Байсалов поздравил Вадима Титова с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-российского сотрудничества, включая укрепление стратегического взаимодействия, расширение межведомственных контактов, а также реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах. УЗИНФОРМ