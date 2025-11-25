В Узбекистане обеспечат эффективность и открытость судебной системы

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности и открытости деятельности органов судейского сообщества, а также дальнейшему усилению гарантий судебной независимости".

Указ направлен на коренное повышение роли органов судейского сообщества в стране, укомплектование судебных органов квалифицированными кадрами на основе открытых и прозрачных процедур, эффективное обеспечение права населения на судебную защиту, усиление гарантий судебной независимости.

Документом предписывается:

I. Цели

1. Определить приоритетными целями обеспечения подлинной независимости судебной власти, повышения эффективности деятельности органов судейского сообщества:

(а) обеспечение широкого внедрения принципа судейского самоуправления и передовых международных стандартов судебной независимости в деятельность органов судейского сообщества;

(б) совершенствование порядка формирования судейского корпуса, повышение роли и четкое определение сферы ответственности органов судейского сообщества в данном процессе;

(в) обеспечение открытости в деятельности органов судейского сообщества, внедрение прозрачного порядка отбора кандидатов в судьи;

(г) доведение доли женщин судей минимум до 30 процентов путем расширения возможностей обеспечения гендерного равенства в судебной системе.

II. Внедрение передовых стандартов судебной независимости и совершенствование деятельности органов судейского сообщества

2. Согласиться со следующими предложениями Высшего судейского совета (далее – Совет) по внедрению в законодательство принципа несменяемости судьи, предусматривающими:

(а) отмену порядка назначения (избрания) судей на очередной десятилетний срок и установление порядка назначения (избрания) кандидатов на должности судей первоначально на пятилетний срок, а в последующем – на бессрочный период;

(б) установление порядка выбора кандидатов на должности председателя и заместителя председателя межрайонных, районных и городских судов среди судей путем открытого конкурса на основе конкретных критериев;

(в) определение на уровне закона четких критериев таких требований, как «честность», «компетентность» и «соблюдение этических правил судей», при оценке профессиональной деятельности судей.

3. Одобрить следующие предложения Совета и Верховного суда по дальнейшему совершенствованию порядка формирования состава Совета путем повышения участия органов судейского сообщества, предусматривающие:

(а) рекомендацию кандидатов на должность судей Совета, осуществляющих деятельность на постоянной основе, квалификационными коллегиями судей соответствующего суда. При этом на должности судей Совета, осуществляющих деятельность на постоянной основе, как правило, могут выдвигаться кандидатуры судей, осуществляющих деятельность в качестве судьи не менее 7 лет;

(б) рекомендацию кандидатов в состав членов Совета, осуществляющих деятельность на общественных началах, научными и высшими образовательными организациями в сфере права, институтами гражданского общества.

4. Совету совместно с Верховным судом в трехмесячный срок внести проект нормативно-правового акта, предусматривающего изменения и дополнения в законодательство по внедрению порядка формирования состава судей Совета, осуществляющих деятельность на постоянной основе, из числа судей следующих судов:

(а) Верховного суда – двух судей;

(б) судов областного уровня – семи судей;

(в) межрайонных, районных, городских судов – четырех судей.

5. Согласиться с предложением Совета по внедрению в законодательство порядка, предусматривающего представление заключений по кандидатам на судейские должности следующими органами судейского сообщества:

(а) квалификационными коллегиями судей – по кандидатам на должности судей военных судов, судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, председателей, заместителей председателя и судей территориальных военных судов, межрайонных, районных, городских судов;

(б) Высшей квалификационной коллегией судей – по кандидатам на должности судей Верховного суда, председателей и заместителей председателя судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, Военного суда Республики Узбекистан.

6. Одобрить предложение Совета и Верховного суда об отмене порядка проведения совместного заседания Совета и Высшей квалификационной коллегии судей в целях повышения независимости органов судейского сообщества.

7. Предоставить председателю Совета следующие полномочия, исходя из его конституционного статуса:

(а) вносить представления о пересмотре соответствующих решений квалификационных коллегий при выявлении необоснованного прекращения дисциплинарного дела либо несоответствия назначенного дисциплинарного взыскания проступку, совершенному судьей, в случае нарушения норм Кодекса судейской этики или допущения конфликта интересов судьями;

(б) самостоятельно утверждать структуру и штатное расписание Совета в рамках установленной численности штатных единиц.

8. Установить, что проекты нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Совета, согласовываются министерствами и ведомствами с Советом в обязательном порядке.

III. Повышение уровня открытости деятельности органов судейского сообщества и совершенствование судебного управления

9. Внедрить до 15 декабря 2025 года практику опубликования на официальном веб-сайте Совета сведений по:

(а) вакантным руководящим и вышестоящим судейским должностям в системе судов, а также порядку участия в конкурсе на их замещение;

(б) всем этапам процесса отбора и назначения кандидатов на судейские должности в системе судов, включая руководящие и вышестоящие судейские должности.

10. В целях широкого внедрения современных цифровых технологий в деятельность Совета, цифровизации процессов изучения и отбора кандидатов на судейские должности:

(а) обеспечить полную интеграцию Межведомственной интеграционной платформы системы «Цифровое правительство» с информационной системой Совета в целях прекращения практики истребования излишних сведений от кандидатов на судейские должности;

(б) внедрить возможности использования искусственного интеллекта при оценке эффективности деятельности судей;

(в) принять меры по совершенствованию электронной программы, содействующей оценке профессионализма судьи на основе психологического портрета кандидатов на судейские должности и судей;

(г) внедрить цифровые технологии в процессы проведения закрытого голосования и принятия решений на заседаниях Совета.

11. В целях повышения эффективности и внедрения современных цифровых технологий в деятельность Совета выделить дополнительно 4 штатные единицы, финансируемые за счет Государственного бюджета.

12. Установить общую предельную численность штатных единиц Совета – 32, в том числе судейских должностей – 13, работников исполнительного аппарата – 10, работников финансово-хозяйственного отдела – 6.

IV. Усиление гарантий судебной независимости

13. Совету (Ёдгоров Х.), Верховному суду (Исламов Б.) и Генеральной прокуратуре (Йулдошев Н.) в трехмесячный срок внести аналитические материалы по:

(а) пересмотру норм законодательства, устанавливающих ответственность за вынесение несправедливых приговора, решения, определения или постановления, на основе международных стандартов независимости суда;

(б) установлению мер уголовной ответственности за вмешательство в деятельность членов Совета по обеспечению независимости судебной власти;

(в) установлению Дня судей и работников судов.

14. Одобрить следующие предложения Совета и Верховного суда по созданию прозрачной и справедливой системы применения дисциплинарных взысканий в отношении судей в целях обеспечения баланса независимости и ответственности судьи:

(а) предоставление права на защиту при рассмотрении дисциплинарного дела в отношении судьи;

(б) внедрение вида дисциплинарного взыскания в виде перевода на нижестоящую судейскую должность;

(в) невозможность рекомендации на вышестоящую судейскую должность в течение срока действия дисциплинарного взыскания;

(г) определение конкретных критериев оснований привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

V. Обеспечение гендерного равенства и повышение научного потенциала судейского корпуса

15. В целях обеспечения гендерного равенства в судейском корпусе:

(а) согласиться с предложением Совета о ежегодном установлении Советом квоты по необходимости для женщин при приеме на курсы профессиональной переподготовки Академии правосудия;

(б) принять к сведению разработку инициативной группой судей предложения об образовании Ассоциации женщин-судей Узбекистана.

16. Определить, что судьи, имеющие стаж работы в судебной системе не менее пяти лет и научный потенциал, при назначении в установленном законодательством порядке на должности профессорско-преподавательского состава Академии правосудия, после окончания деятельности в данной Академии продолжают деятельность на судейской должности, которую они занимали ранее, а при отсутствии вакантной судейской должности – переводятся с их согласия на другую равнозначную судейскую должность.

VI. Организация, обеспечение и контроль исполнения Указа

17. Утвердить «Дорожную карту» по дальнейшему повышению эффективности и открытости деятельности органов судейского сообщества согласно приложению.

18. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2020 года № УП–6127 «О мерах по обеспечению подлинной независимости судей и повышению эффективности предупреждения коррупции в судебной системе», а также приложение № 2 к нему.

19. Совету (Ёдгоров Х.) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

20. Возложить на председателя Высшего судейского совета Ёдгорова Х.Б. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего Указа.

21. Контроль за исполнением настоящего Указа, осуществление координации деятельности организаций, ответственных за его исполнение, возложить на заместителя руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан по реформированию судебной системы Хакимову Н.Ж.

