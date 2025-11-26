В Ташкент прибыл новый посол Таджикистана

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Насредином Исматулло, прибывшим в страну для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов диалога двух стран по ключевым направлениям.

Насредин Исматулло сменил в должности Абдуджаббора Рахмонзода, который работал в Ташкенте с мая 2021 года.

УЗИНФОРМ