Глава Узбекистана дал старт главному спортивному событию года

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия соревнований Президентской Олимпиады на стадионе в Олимпийском городке.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны, мастера и наставники, целеустремленная молодежь!

Уважаемые гости!

Сегодня в этом великолепном Олимпийском городке, ставшем еще одним символом Нового Узбекистана, мы вместе с вами даем старт Президентской Олимпиаде.

Поздравляю всех вас с этим впервые проводимым в нашей стране праздником спорта, объединившим всю молодежь республики благородной идеей олимпийского движения.

Дорогие друзья!

С первых дней реформ мы наряду со всеми другими сферами уделяем большое внимание развитию физической культуры и спорта. За последние восемь лет средства, ежегодно направляемые из бюджета в сферу спорта, увеличились с 250 миллиардов сумов до 3 триллионов сумов, средняя заработная плата тренеров выросла в 7 раз, построено более 250 новых крупных спортивных объектов, проведена реконструкция около 100 объектов, в махаллях, особенно в отдаленных селах, создано около 2 тысяч спортивных площадок, и мы ежегодно увеличиваем их количество на 500, 14 олимпийских и паралимпийских центров полностью обеспечены современной инфраструктурой.

Эта работа создает прочный фундамент для достижения нашей страной высоких результатов на престижных международных соревнованиях, чтобы она могла занять достойное место среди государств, где спорт развит на высоком уровне. В частности, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже наши смелые и стойкие спортсмены продемонстрировали настоящий героизм, заняв 13-е место, что поистине достойно восхищения и самого высокого признания.

В продолжение этой череды побед наша молодежь в нынешнем году заняла 13-е место во Всемирных студенческих играх, почетное 2-е место – на проведенных в Бахрейне Юношеских играх и играх Исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Более 50 рекордов, поставленных нашими юношами и девушками на чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх, особенно ярко демонстрируют значение и авторитет нашей страны в международном олимпийском движении.

Национальная сборная Узбекистана по футболу впервые завоевала путевку на чемпионат мира – это событие, которого мы ждали 34 года.

В эти дни в полуфинале Кубка мира по шахматам участвовали сразу 2 наших шахматиста. Только что мы получили радостную весть. Наш 19-летний международный гроссмейстер Жавохир Синдаров, победив в этом престижном турнире, проходящем в Индии, стал обладателем Кубка мира. Теперь он будет участвовать в турнире претендентов на мировую корону.

Безусловно, спортивную историю Нового Узбекистана создают сотни наших целеустремленных, отважных юношей и девушек, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и твердой волей.

Слава нашим спортсменам–победителям! Пусть всегда над ними гордо реет флаг Родины!

Уважаемые участники церемонии!

Конечно, мы гордимся нашими успехами. Но нам надо, не останавливаясь на достигнутом, идти только вперед, к покорению новых рубежей.

В мире спорта, как и во всех сферах, сегодня наблюдается острая конкурентная борьба. Это требует дальнейшего совершенствования системы подготовки к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм.

Чтобы работа начиналась с самого нижнего звена – махалли, в нынешнем году пятиэтапными массовыми спортивными соревнованиями были охвачены 15 миллионов жителей страны.

В результате большого внимания, уделяемого адаптивному спорту, за последние три года число параспортсменов выросло почти в 7 раз, в массовый спорт были вовлечены свыше 70 тысяч лиц с инвалидностью.

За счет цифровизации сферы, создания прозрачной системы юноши и девушки из всех 10 тысяч школ и 9 тысяч махаллей получили возможность проявить свой потенциал.

Теперь мы приступаем к формированию совершенно новой системы спортивной селекции одаренной молодежи и ее направления в большой спорт – это игры Президентской Олимпиады.

В соревнованиях районных и областных этапов приняли участие более 100 тысяч юношей и девушек из спортивных секций общеобразовательных школ, частных спортивных клубов и 310 спортивных школ.

Хокимы областей организовали поездки и лично привезли на Президентскую Олимпиаду более 3 тысяч юных спортсменов, достигших высоких результатов на местах. Соревнования начались по 10 видам спорта. Победители будут награждены специальными призами и денежными премиями. Главное – они будут напрямую направляться в сборные команды.

Чтобы продолжить подготовку на самом высоком уровне, их примут в Олимпийский и Паралимпийский центры, каждому будет выплачиваться стипендия.

Одним словом, отныне ежегодно проводимая Президентская Олимпиада будет открывать новые таланты, станет эффективной системой селекции спортсменов.

Со следующего года количество видов спорта Президентской Олимпиады будет доведено до 20, в ее рамках начнут также проводиться соревнования по водным видам, велоспорту, триатлону, фехтованию и командным играм.

Министерство спорта, Олимпийский комитет, спортивные федерации внедрят в полном объеме международные спортивные требования на каждом этапе Президентской Олимпиады, для подготовки высокопрофессиональных спортсменов наладят систему обучения тренеров на основе современной методологии и подходов, будут повышать потенциал судей для открытой и прозрачной оценки результатов соревнований.

Хокимы областей, исходя из видов спорта, улучшат условия в спортивных школах и секциях, полностью обеспечат их современным инвентарем, будут ежегодно строить современные спортивные залы не менее чем в 10 махаллях в своем регионе, а их управление передадут частным спортивным клубам.

Как известно, в следующем году Узбекистан примет 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, в 2027 году – Чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет и в 2029 году – Азиатские юношеские игры.

Замечательный Олимпийский городок, где проходит наше сегодняшнее мероприятие, возводимая на местах современная спортивная инфраструктура – все это является прочной основой для организации престижных международных турниров на самом высоком уровне. Такие крупные соревнования станут для нашего народа, особенно молодежи, настоящим праздником, школой высокого спортивного мастерства, еще больше повысят международный авторитет Узбекистана как страны дружбы и сотрудничества.

Система Президентской Олимпиады, несомненно, послужит отбору самых лучших спортсменов для участия в таких соревнованиях, в частности, увеличению количества лицензий, получаемых каждым регионом на предстоящие в 2028 году Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Уверен, что в будущем из их числа обязательно выйдут новые чемпионы мира и Олимпийских игр, такие как Баходир Жалолов, Улугбек Рашидов, Диёра Келдиёрова, Акбар Жураев.

Уважаемые участники торжества!

Как говорили мудрецы, человека, народ и нацию, обладающих сильной волей, победить невозможно.

Вы, уважаемые спортсмены, ветераны сферы, наставники и тренеры, участвующие в сегодняшней торжественной церемонии, особенно хорошо знаете, какой великой силой, каким достойным примером является спорт.

Если вы передадите нашей молодежи имеющийся у вас большой потенциал и жизненный опыт, внесете вклад в ее воспитание, вырастите образованными и умными людьми, патриотами, то вам будут благодарны и народ, и Президент. В нынешнее сложное время, когда различные деструктивные идеологии и течения пытаются усилить свое влияние, воспитание молодежи всесторонне здоровыми личностями имеет решающее значение.

И в этом я опираюсь на таких, как вы, уважаемые спортсмены, ветераны, наставники и тренеры, не представляющие себе спорт без воспитания, а воспитание – без спорта.

Дорогие наши спортсмены!

Запомните: вы – участники впервые проводимой в стране Президентской Олимпиады и, конечно, войдете в историю. Уверен, что все вы, удостоившись такого высокого статуса, продемонстрируете все свое мастерство, смелость и отвагу.

На сложном и ответственном спортивном жизненном пути перед вами стоит важнейшая задача – высоко поднять на международной арене флаг нашей Родины, воспевая ее славу своими победами.

Уже сейчас будьте готовы к выполнению этого великого и священного долга!

Никогда не останавливайтесь в поиске, учебе и самосовершенствовании!

Всегда целеустремленно, уверенно и решительно идите вперед!

Знайте: на этом пути государство, Президент создадут для вас все необходимые условия.

Пусть вам всегда сопутствуют успех и победа, мои дорогие!".

