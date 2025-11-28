



Глава Узбекистана аккредитовал послов зарубежных государств



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов зарубежных государств. Были аккредитованы послы Греческой Республики Параскеви Цевелеки, Республики Индонезия Сити Рухайни Жухаятин, Латвийской Республики Гиртс Яунземс, Французской Республики Валид Фук, Российской Федерации Алексей Ерхов, Японии Кэндзи Хирата и Республики Таджикистан Насриддин Исматулло. В ходе церемонии глава государства поздравил послов с назначением на ответственную должность, пожелал им больших успехов в работе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи