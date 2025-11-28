Глава Узбекистана принял делегацию ЕС

ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией Европейского Союза во главе с Еврокомиссаром по международным партнерствам Йозефом Сикелой и Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

УЗИНФОРМ