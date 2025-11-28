



Обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках участия в Форуме инвесторов Транскаспийского коридора министром транспорта Французской Республики Филиппом Табаро. В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции в транспортно-логистической сфере, включая взаимодействие в области гражданской авиации, подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере транспорта.