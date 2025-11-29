Глава Узбекистана дал старт международному IT-форуму в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре в столице.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны, отметил предпринимаемые в Узбекистане меры по развитию сферы технологий, в числе которых Национальная стратегия по созданию цифровой экономики, недавно созданный Международный центр цифровых технологий, увеличение числа вузов по подготовке IT-специалистов, расширение сотрудничества с зарубежными компаниями и организациями в данной сфере и другие.

Президент также сообщил, что теперь молодежь страны будет обучаться навыкам работы с ИИ не только в школах, но и в рамках системы центров «Келажак» во всех регионах, будет проводиться ежегодный национальный конкурс лучших стартап-идей в сфере искусственного интеллекта среди школ, учрежден Президентский конкурс по искусственному интеллекту. В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч государственных служащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.

Кроме того, Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить «Форум искусственного интеллекта Шелкового пути».

В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта».

УЗИНФОРМ